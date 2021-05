Nach einem zehnstündigen Sitzungs-Marathon geht in den frühen Morgenstunden der gar nicht nominierte Steirer als Sieger hervor.

Es war bereit 1:37 Uhr morgens, als Karl Schmidhofer Mittwoch in Anif vor die Presse getreten ist und verkündet hat, was er selbst knapp zehn Stunden zuvor noch für unmöglich gehalten hat: Er ging aus der Posse um die Wahl des ÖSV-Präsidenten als Sieger hervor. "Ich freuw mich über das Votum und werde mit aller Kraft für den ÖSV arbeiten", meinte der Steirer, ehe er in das Auto gestiegen ist und zur nächsten Nationalratssitzung nach Wien gefahren ...