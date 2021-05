Keine Einigung ist bei der ÖSV-Präsidentenkür in Sicht. Nach einem absurden Tauziehen um die Kandidaten Renate Götschl und Michael Walchhofer tagt der Wahlausschuss der Landespräsidenten immer noch.

Die nächste vergebene Chance: ÖSV-Präsidentschaftskandidat Michael Walchhofer hatte sich nach der Befragung durch den Wahlausschuss in Anif am Abend bereit erklärt, in der Nacht noch einmal zur Sitzung zu kommen, um sich über mögliche Kompromisse mit Renate Götschl auszutauschen. Doch nach Götschls brüsker Absage kommt es dazu nicht, Walchhofer ist nun ebenfalls heimgereist. Die Zeichen stehen nicht nur am nahen Untersberg auf Sturm.

Götschl erst aus-, dann eingeladen

