Dominik Paris hat einen Tag nach der Abfahrt beim Weltcupfinale in Soldeu auch den Super-G gewonnen und sich damit auch erstmals die Kristallkugel für den Gewinn einer Disziplinen-Wertung gesichert. Der Weltmeister aus Südtirol setzte sich am Donnerstag bei seinem 16. Weltcupsieg vor Mauro Caviezel (SUI) und Vincent Kriechmayr durch. Auch der Österreicher hatte auf dem Papier noch Kugelchancen gehabt. Kriechmayr belegte in der Disziplinen-Wertung Rang zwei.

Super-G-Weltcup der Herren 2018/19:

Ort Datum Sieger Zeit Lake Louise (CAN) 25. November Kjetil Jansrud (NOR) 1:33,52 Beaver Creek (USA) 1. Dezember Max Franz (AUT) 1:01,91 Gröden (ITA) 14. Dezember Aksel Lund Svindal (NOR) 1:28,65 Bormio (ITA) 29. Dezember Dominik Paris (ITA) 1:29,95 Kitzbühel (AUT) 27. Jänner Josef Ferstl (GER) 1:13,07 Bansko (BUL) 23. Februar --- abgesagt --- - Kvitfjell (NOR) 3. März Dominik Paris (ITA) 1:29,20

Quelle: SN