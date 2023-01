Riesenslalom der Damen in Kranjska Gora: Grenier in Front

Die Kanadierin Valerie Grenier hat im ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Kranjska Gora die Favoritinnen distanziert: Die 26-Jährige setzte sich mit 0,04 Sekunden Vorsprung auf die Schweizerin Lara Gut-Behrami an die Spitze. Die Österreicherinnen waren in ihrer Problemdisziplin weit zurück. Die Entscheidung fällt ab 12.30 Uhr. Verfolgen Sie das Rennen im Liveticker!

SN/APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK Grenier führt überraschend in Kranjska Gora.

Das Rennen im Liveticker