Ski alpin live: Entscheidung im Slalom der Damen am Semmering

Mikaela Shiffrin geht mit einer souveränen Führung in den zweiten Durchgang des Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Frauen am Semmering. Die US-Amerikanerin, die am Zauberberg bereits beide Riesentorläufe gewonnen hat, liegt 0,72 Sek. vor der Schwedin Anna Swenn Larsson und 0,79 vor ihrer Landsfrau Paula Moltzan. Beste Österreicherin ist Katharina Truppe als Neunte (+1,59). Die Entscheidung fällt ab 18.30 Uhr. Verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Shiffrin führt im Semmering-Slalom

Katharina Huber hatte außerhalb der Top 15 bereits 3,09 Sek. Rückstand, bei Franziska Gritsch waren es 3,23. Im zweiten Durchgang nach einem schweren Fehler und mit zu viel Zeitrückstand nicht mehr mit dabei ist Katharina Liensberger. Chiara Mair schied aus. Das Rennen im Liveticker: