Ski alpin live: Riesenslalom der Damen am Semmering am Mittwoch

Einen Tag nach dem ersten Riesenslalom steht am Semmering am Mittwoch erneut ein Rennen in dieser Disziplin bei den Damen am Programm. Der erste Durchgang startet um 10 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13 Uhr. Verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

SN/APA/AFP/MARCO BERTORELLO ÖSV-Athletin Katharina Liensberger

Das Rennen im Liveticker