Ski alpin live: Shiffrin im Semmering-RTL klar voran - ÖSV-Team mit Rückstand

Ski-Star Mikaela Shiffrin greift nach ihrem fünften Sieg am Semmering. Die US-Amerikanerin führt nach dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs am Dienstag, dem Auftaktbewerb von drei Rennen an der niederösterreich-steirischen Grenze, mit beachtlichen 0,72 Sekunden Vorsprung auf die Slowakin Petra Vlhova. Die Perspektiven der ÖSV-Truppe auf einen Stockerlplatz sind nicht glänzend, als beste Österreicherin lag Katharina Liensberger (+1,57) nach 38 Gestarteten auf dem 15. Platz.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Shiffrin liegt auch im Gesamtweltcup in Front

Das Rennen im Liveticker Dahinter reihten sich Katharina Truppe (+1,89) und Stephanie Brunner (+1,95) ein. Ricarda Haaser (+2,49), Franziska Gritsch (+2,52) und Ramona Siebenhofer (+2,79) fassten jeweils über zwei Sekunden Rückstand aus. Shiffrin ist mit disziplinenübergreifend vier Siegen in dem Ressort vor den Toren Wiens die Rekordsiegerin. In dem bald vorübergegangenen Kalenderjahr hat die 27-Jährige bisher noch keinen Riesentorlauf gewonnen.