Nur einen Tag nach dem ersten Höllenritt geht es für die schnellsten Skifahrer der Welt ein zweites Mal über die spektakuläre Streif in Kitzbühel. Wer kürt sich in der zweiten Abfahrt am Samstag zum Sieger? Verfolgen Sie das Rennen ab 11.30 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Vincent Kriechmayr holte am Freitag den Sieg auf der Streif - wie ergeht es ihm heute?

Das Rennen im Liveticker