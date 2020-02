Daniel Yule geht als Halbzeitführender in den zweiten Durchgang des Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Herren in Chamonix (13.00 Uhr). Der Schweizer hat 0,24 Sekunden Vorsprung auf Clement Noel (FRA) sowie 0,47 auf Stefano Gross (ITA). Hinter dem Franzosen Alexis Pinturault (0,48) ist der Kärntner Marco Schwarz ex aequo mit dem Norweger Sebastian Foss-Solevaag Fünfter (0,82).

SN/AP Daniel Yule (SUI) mit Bestzeit im ersten Lauf.