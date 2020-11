Im alpinen Skiweltcup bestreiten die Damen am Samstag (10:15 bzw. 13:15 Uhr) mit dem Slalom in Levi ihr zweites Saisonrennen - verfolgen Sie den Bewerb hier im Liveticker!

Der Slalom im Liveticker:

Nach genau 300 Tagen Pause wird Mikaela Shiffrin am Samstag in Levi wieder ein Weltcuprennen bestreiten. Ihr bislang letztes Rennen war der Super-G in Bransko (BUL) am 26. Jänner dieses Jahres.

Dann erlitt ihr Vater Jeff bei einem häuslichen Unfall tödliche Kopfverletzungen und dann kam die Coronapandemie. Jetzt steigt die 25-jährige Mikaela aber wieder in den Wettkampf ein: "Ich bin sehr aufgeregt und frage mich, wie es sich nach dieser langen Zeit wieder anfühlen wird. Ich bin dankbar, hier in Levi zu sein."

Das ganze Jahr sei sehr herausfordernd gewesen, sagte die Ausnahmeskifahrerin in dem 35-minütigen Videogespräch. "Ich fühle das und ich werde das noch lange fühlen. Das ist das Leben, jeder muss mit etwas zurechtkommen." Sie sei emotional müde. "Ich bin auch unglaublich zornig, nicht darüber, wie die Saison endete, sondern dass mein Papa starb. Dass ich mich allein fühlte." Deshalb sei sie dankbar für ihre Mutter und ihr Familie.

Auch der Umgang mit der Corona-Pandemie verlange ihr viel ab. Sie will nicht riskieren, sich anzustecken, aber sie will auch kein Risiko für andere sein, weil sie reise und ihren Sport ausübe, sagte Shiffrin. Für die Möglichkeit, in Finnland Rennen fahren zu können, bedankte sie sich. "Ich bin so glücklich, hier zu sein, auch wenn wir ein paar Einschränkungen haben."

So spiele sich das Training im Hotel ab und wenn sie manchmal ein bisschen frische Luft bekomme, freue sie sich. Lagerkoller kennt sie nicht. "So leicht wird mir nicht langweilig. Ich schlafe dann eh immer ein."

Quelle: APA