Im alpinen Skiweltcup der Damen steht am Sonntag (10.15 bzw. 13.15 Uhr) das dritte Saisonrennen auf dem Programm - verfolgen Sie den Slalom aus Levi hier im Liveticker!

Das Rennen im Liveticker:

Das Duell zwischen Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin um die Slalomkrone setzt sich auch in der neuen Saison fort. Mit Katharina Liensberger schickt sich aber eine Österreicherin an, aus dem Zwei- möglicherweise einen Dreikampf zu machen. Die Vorarlbergerin war am Samstag im ersten von zwei Weltcup-Torläufen in Levi starke Dritte, es siegte die slowakische Kugelverteidigerin Vlhova 0,18 Sekunden vor der US-Amerikanerin Shiffrin, die nach 300 Tagen Pause ihr Comeback gab.

Quelle: SN