Auch bei den Damen stehen im alpinen Skizirkus an diesem Wochenende drei Speedrennen auf dem Programm. Gefahren wird in Crans Montana in der Schweiz. Zum Auftakt am Freitag findet dort eine Abfahrt statt - zu sehen ab 10:00 Uhr hier im Liveticker!

SN/AP Die Italienerin Sofia Goggia ist in der Abfahrt derzeit das Maß aller Dinge im Ski-Weltcup.

Zum engsten Favoritenkreis bei der vierten Saisonabfahrt zählen allen voran Sofia Goggia aus Italien und Lokalmatadorin Corinne Suter. Die Schweizerin konnte den Abfahrtsweltcup in der vergangenen Saison für sich entscheiden und hat aktuell 60 Punkte Rückstand auf die führende Goggia. Als beste ÖSV-Athletin liegt Tamara Tippler im Abfahrtsweltcup auf dem vierten Rang. Das Rennen im Liveticker ab 10:00 Uhr Quelle: SN