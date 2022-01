Vor den olympischen Spielen in Peking gastiert der alpine Skizirkus der Damen noch in Deutschland. In Garmisch-Partenkirchen steht am Samstag eine Abfahrt auf dem Programm. Saison-Dominatorin Sofia Goggia aus Italien kann nach dem schweren Sturz in Cortina nicht starten, aber auch einige andere Athletinnen verzichten wegen Olympia freiwillig auf ein Antreten in Garmisch. Verfolgen Sie die Abfahrt am Samstag ab 11.30 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Mirjam Puchner und Co. greifen wieder an

Das Rennen im Liveticker