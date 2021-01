Das Speedwochenende in Garmisch-Partenkirchen ist für die Damen im alpinen Skizirkus die Generalprobe vor dem Beginn der Ski-WM in Cortina. Am Samstag wird auf der Kandahar in Garmisch eine Abfahrt ausgetragen - zu sehen ab 11:30 hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Sofia Goggia ist in der Abfahrt in dieser Saison eine Klasse für sich.

Wer stoppt Sofia Goggia? Die Italienerin konnte die vergangenen vier Abfahrten im Weltcup allesamt für sich entscheiden und ist auch am Samstag die große Favoriten. Im ÖSV-Team hat Tamara Tippler die besten Chancen auf eine Topplatzierung. Das Rennen im Liveticker Quelle: SN