Im alpinen Skiweltcup der Damen steht am Samstag der Abfahrtslauf in St. Anton am Arlberg auf dem Programm - verfolgen Sie das Rennen hier ab 11.45 Uhr im Liveticker!

SN/GEPA pictures Schneemänner statt Publikum - der Zielraum der Kandahar-Strecke in St. Anton.

Nach wetterbedingten Absagen 2016 und 2019 kehrt der alpine Skirennsport nach acht Jahren Pause nach St. Anton zurück. "Skiing is coming home", heißt es vor Abfahrt (Samstag) und Super-G (Sonntag) der Damen, weil der Arlberg als eine der Wiegen des Skisports gilt. Wegen Corona sind bei den geschichtsträchtigen Arlberg-Kandahar-Rennen zwar keine Zuschauer erlaubt, dafür warten 300 originelle Schneemänner im Ziel auf die Speed-Damen. Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN