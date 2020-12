Eine Woche nach den Herren gastieren die Skidamen in Val d'Isere. Nach den Absagen in St. Moritz steht am Freitag die erste Abfahrt der Saison im WM-Ort von 2009 an der Tagesordnung. Verfolgen Sie das erste Speedrennen der Damen ab 10:30 Uhr hier im Liveticker!

SN/AP Alles andere als ein Podestplatz in Val d’Isere wäre für die ÖSV-Damen rund um Nicole Schmidhofer eine Enttäuschung.

Zum Favoritenkreis zählen in Frankreich auch die ÖSV-Damen rund um Nicole Schmidhofer, Stephanie Venier und Co. Mit Mirjam Puchner steht auch eine Salzburgerin am Start. Zu schlagen gilt es allen voran Corinne Suter. Die Schweizerin konnte den Abfahrtsweltcup in der abgelaufenen Saison souverän für sich entscheiden. Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN