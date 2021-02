Die alpine Ski-WM in Cortina ist vorbei, der Damen-Skizirkus verweilt allerdings weiterhin in Italien. In Val di Fassa ist am Freitag die erste von zwei Abfahrten geplant. Verfolgen Sie den Bewerb ab 11.30 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Tamara Tippler ist die Nummer eins im Speedteam der heimischen Damen.

Bei der WM in Cortina blieben Österreichs Ski-Damen ohne Medaille. Schafft beim Weltcup in Val di Fassa eine Österreicherin den Sprung aufs Podest? Der Bewerb im Liveticker: