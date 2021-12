Die Speedrennen in Beaver Creek neigen sich bereits wieder dem Ende zu. Nach zwei Super-G steht am Samstag die erste Abfahrt auf der legendären "Birds of Prey" auf dem Programm. Wer holt sich den Sieg? Verfolgen Sie das Rennen ab 19 Uhr hier im Liveticker!

SN/AFP Max Franz greift wieder an.

Das Rennen im Liveticker