Nach einer kurzen Verschnaufpause zu Weihnachten nimmt der alpine Skiweltcup wieder Fahrt auf. Für die Herren steht am Montag die Abfahrt auf der legendären Stelvio am Programm. Verfolgen Sie das Rennen ab 11:30 Uhr hier im Liveticker!

Nur selten ist die Favoritenrolle vor einem Abfahrtslauf der Herren im alpinen Skiweltcup so klar verteilt wie in Bormio. Unglaubliche vier Mal hintereinander konnte der italienische Lokalmatador Dominik Paris seit 2017 das Rennen auf der Stelvio für sich entscheiden. Der Südtiroler befindet sich nach einem Kreuzbandriss in der Vorsaison allerdings noch nicht in Topform. Für die ÖSV-Läufer kann nach dem schwachen Saisonstart in den Speed-Disziplinen eigentlich nur alles besser werden.

Das Rennen im Liveticker:

Quelle: SN