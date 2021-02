Die Spannung vor dem Start der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina steigt. Zuvor steht für die Herren allerdings noch am Samstag die Abfahrt auf der Kandahar-Strecke in Garmisch-Partenkirchen auf dem Programm - zu sehen ab 11.30 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Matthias Mayer ist in dieser Saison der beste Abfahrer im ÖSV-Team.

Ohne den verletzten Gesamtweltcupsieger Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen findet auch die Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen statt. Die Hoffnungsträger aus Österreich heißen wie gewohnt Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr. Das Rennen im Liveticker: <sportenter section=alpin id=9078110> Quelle: SN