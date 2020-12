Die Speed-Herren erwartet am Samstag das erste Highlight der Saison. In Gröden steht für Matthias Mayer und Co. die Abfahrt auf der legendären Saslong am Programm. Verfolgen Sie den Abfahrtsklassiker ab 11:45 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Otmar Striedinger überraschte beim ersten Abfahrtslauf der Saison mit einem Podestplatz.

Beim ersten Abfahrtslauf der Saison im französischen Val d'Isere jagte eine Sensation die nächste. Der Slowene Martin Cater jubelte vor dem Österreicher Otmar Striedinger und Urs Kryenbühl aus der Schweiz völlig überraschend über seinen ersten Weltcupsieg. Können die arrivierten Athleten rund um Beat Feuz, Aleksander Aamodt Kilde, Matthias Mayer und Co. die alte Hackordnung im Skiweltcup wieder herstellen? Das Renen im Liveticker: Quelle: SN