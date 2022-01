Zum 82. Mal finden am Wochenende die legendären Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel statt. Am Freitag soll die erste von zwei geplanten Abfahrten auf der Streif in Szene gehen, sofern das Wetter ein Rennen zulässt. Gelingt den ÖSV-Athleten rund um Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer der Heimsieg? Verfolgen Sie das Rennen ab 11.30 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Gewinnt Vincent Kriechmayr nach der Abfahrt in Wengen den nächsten Klassiker in Kitzbühel?

Das Rennen im Liveticker