Nach einigen Technikbewerben starten an diesem Wochenende die Speed-Spezialisten in die neue Saison im alpinen Ski-Weltcup. Los geht es traditionell in Kanada. In Lake Louise steht am Freitag für die Herren die erste Abfahrt auf dem Programm - zu sehen ab 20 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Max Franz ist endlich wieder topfit.

Das Rennen im Liveticker