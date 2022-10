Ski alpin live: Abfahrt der Herren vom Matterhorn in Zermatt/Cervinia am Samstag

Eine Woche nach den Traditionsrennen in Sölden steht der alpine Ski-Weltcup vor einer Weltpremiere. Am Matterhorn findet beim ersten grenzübergreifenden Rennen in der Weltcupgeschichte der Saisonauftakt der Speed-Herren statt. Der Start in Zermatt liegt in der Schweiz, das Ziel im italienischen Cervinia. Wer holt sich auf der "Gran Becca" den ersten Sieg? Verfolgen Sie das Rennen ab 11.45 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures ÖSV-Star Matthias Mayer und Co. greifen wieder an

Das Rennen im Liveticker