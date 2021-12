Auf die Herren wartet am Samstag im Skiweltcup ein echter Klassiker. Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr und Co. kämpfen auf der legendären Saslong in Gröden um Spitzenplätze in der Abfahrt - zu sehen ab 11.45 Uhr hier im Liveticker!

SN/AFP ÖSV-Läufer Matthias Mayer au f der legendären Saslong.

Das Rennen im Liveticker