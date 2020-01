Der Ski-Weltcup ist zurück im Salzburger Land: In Zauchensee steht am Sonntag eine alpine Kombination der Damen auf dem Programm. Verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker.

In der Heimat von Michael Walchhofer wird Jubiläum gefeiert: Der Weltcup-Tross machte 1980, also vor mittlerweile 40 Jahren, das erste Mal Station in Zauchensee. Zum Jubiläum darf sich der Weltcuport auf ein Extrarennen freuen. Am Sonntag steigt nach dem Ausfall des Bewerbs in Val d'Isere die erste Kombination der Saison. Der erste Durchgang beginnt um 9.15 Uhr, der entscheidende Slalom um 11.45 Uhr.

Das Rennen im Liveticker:

Quelle: SN