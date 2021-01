Am Dienstag steigt eines der spektakulärsten Rennen der Weltcupsaison: In Flachau steht der Nachtslalom der Damen auf dem Programm. Zum engsten Favoritenkreis gehört mit Katharina Liensberger auch eine Österreicherin. Der erste Durchgang startet um 18:00 Uhr, die Entscheidung fällt ab 20:45 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

Der Slalom ist in der laufenden Weltcupsaison die Paradedisziplin der ÖSV-Damen. Mit Katharina Liensberger, Katharina Truppe und Chiara Mair liegen derzeit gleich drei Läuferinnen aus Österreich in den Top-Ten der Slalomwertung. Liensberger hat gar nur 70 Punkte Rückstand auf die Führende Petra Vlhova. Gelingt der Vorarlbergerin beim Heimrennen in Flachau der erste Weltcupsieg?

Quelle: SN