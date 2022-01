Im steirischen Ennstal findet am 11. Jänner ein Damenslalom statt. Schladming springt für den Flachau-Klassiker ein. Der erste Durchgang startet um 18 Uhr, der zweite Durchgang um 20.45 Uhr. Verfolgen Sie die Rennen hier im Livestream!

Aufgrund der hohen Corona-Inzidenzzahl in der Pongauer Gemeinde Flachau wurde der Damenslalom ins benachbarte Schladming verlegt. Favoritin ist die slowakische Saison-Dominatorin Petra Vlhová, die auch zuletzt in Kranjska Gora gewonnen hatte. Die österreichischen Hoffnungen liegen auf Katharina Liensberger, sie war in Slowenien wie ihre US-Kollegin Mikaela Shiffrin ausgefallen.

Der Bewerb im Liveticker