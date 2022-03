Der abgebrochene Slalom der Herren in Zagreb wird am Mittwoch in Flachau nachgeholt. Gelingt den ÖSV-Läufern rund um Johannes Strolz ein Heimsieg? Der erste Durchgang startet um 17.45 Uhr, die Entscheidung fällt ab 20.45 Uhr. Verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

SN/gepa pictures Johannes Strolz greift wieder an

Das Rennen im Liveticker