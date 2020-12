Kein besinnlicher Advent herrscht im alpinen Ski-Weltcup. Der Nachtslalom der Herren in Madonna di Campiglio ist das insgesamt achte Rennen innerhalb von fünf Tagen. Der erste Durchgang startet um 17:45 Uhr, die Entscheidung fällt ab 20:45 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

Nach dem ersten Slalom der Saison in Alta Badia am Montag folgt nur einen Tag später das nächste Rennen in dieser Disziplin. Es ist auch das letzte Rennen vor einer kurzen Verschnaufpause zu Weihnachten. Im Vorjahr feierte Daniel Yule in Madonna di Campiglio seinen zweiten Weltcupsieg. Auch seinen Premierensieg feierte der Schweizer an diesem Ort. Können die ÖSV-Herren rund um Marco Schwarz den dritten Sieg des Schweizers auf dieser Rennstrecke verhindern?

Das Rennen im Liveticker:

Quelle: SN