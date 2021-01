Im alpinen Ski-Weltcup jagt ein Highlight das nächste. Nach den Hahnenkammrennen am Wochenende steigt am Dienstagabend das legendäre Nightrace in Schladming. Der erste Durchgang des Slaloms startet um 17.45 Uhr, die Entscheidung fällt ab 20.45 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Henrik Kristoffersen sucht noch nach seiner Topform.

Im Slalom zählen die ÖSV-Athleten zur absoluten Weltspitze. Marco Schwarz führt im Slalmweltcup, Manuel Feller liegt in der Disziplinenwertung unmittelbar hinter seinem Teamkollegen auf dem zweiten Rang. Mit Michael Matt, Fabio Gstrein und Adrian Pertl verfügt Österreich über weitere Topfahrer im Slalom. Gelingt beim Nightrace in Schladming am Dienstag ein Heimsieg? Das Nightrace in Schladming im Liveticker Quelle: SN