Beim ersten Skirennen nach Weihnachten gastiert der alpine Skizirkus in Österreich. Am Montag steht am Semmering ein Riesenslalom der Damen am Programm. Der erste Durchgang startet um 10:00 Uhr. Die Entscheidung fällt ab 13:00 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Katharina Liensberger gehört im Riesenslalom zu den besten Athletinnen.

Im dritten Heimrennen der noch jungen Saison wollen die ÖSV-Damen den Aufwärtstrend in den Technikdisziplinen fortsetzen. Stephanie Brunner und Katharina Liensberger gelten als Österreichs heißeste Eisen im Kampf um einen Podestplatz. Zu den Favoritinnen auf den Sieg zählen allen voran die beiden Italienerinnen Marta Bassino und Federica Brignone sowie die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN