Nach der Weichschneepiste in Zagreb kommen an diesem Wochenende auf dem Podkoren in Kranjska Gora andere Verhältnisse auf die Technikerinnen zu. Am Samstag wird der Riesenslalom der Damen ab 9.30 und 12.30 stattfinden. Hier im Liveticker mitverfolgen!

SN/gepa pictures Mikaela Shiffrin führt im Riesentorlauf-Weltcup der Damen.