Im ersten Rennen nach Weihnachten steht für die Damen im alpinen Skizirkus ein Riesenslalom in Lienz auf dem Programm. Gelingt den ÖSV-Damen beim Heimbewerb in Osttirol der erste Podestplatz im Riesenslalom in dieser Saison? Der erste Durchgang startet um 9.30 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Ramona Siebenhofer befindet sich in guter Form

Das Rennen im Liveticker