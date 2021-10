Der Sommer ist vorbei, das Warten hat ein Ende: Traditionell startet der alpine Skizirkus in Sölden in die neue Weltcupsaison. Den Auftakt auf dem Rettenbachferner begehen am Samstag die Damen. Der erste Durchgang startet um 10 Uhr, das Finale beginnt um 13.15 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Katharina Liensberger ist die große Hoffnungsträgerin im Damenteam des ÖSV.

Christian Mitter geht mit dem Weltcup-Auftakt in Sölden in sein drittes Jahr als Chef der österreichischen Alpinski-Frauen. Nach einer "durchwachsenen" Abbruch-Saison sowie einem durch Serienverletzungen und fortdauernde Pandemie "ganz schwierigen" Winter hofft Mitter, dass mit der Rückkehr der Fans auch Spitzenergebnisse häufiger werden. Die drei Medaillen von Doppelweltmeisterin und Slalom-Weltcupsiegerin Katharina Liensberger in Cortina sollen dafür Vorbild sein. Das Rennen im Liveticker: