Nach zwei Speedbewerben in Gröden steht am Sonntag ein Technikbewerb im alpinen Skiweltcup am Programm. Der Riesenslalom in Alta Badia zählt zu den anspruchsvollsten Technikrennen im Kalender. Der erste Durchgang auf der Gran Risa startet um 10.00 Uhr. Die Entscheidung fällt ab 13.30 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

SN/afp Roland Leitinger soll das schwächelnde Riesenslalom-Team der ÖSV-Herren in eine bessere Zukunft führen.

In der Vergangenheit war die Gran Risa in Alta Badia die persönliche Spielwiese von Marcel Hirscher. Der Annaberger konnte den Riesenslalom bis zu seinem Karriereende sechs Mal in Folge für sich entscheiden und ist damit Rekordsieger. Im Vorjahr siegte der Norweger Henrik Kristoffersen. Gelingt am Sonntag den beiden Salzburgern Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner eine Überraschung? Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN