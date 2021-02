Der Weltcup ist auch nach der WM in Cortina noch nicht vorbei. Für die Herren steht am Samstag der erste von zwei Riesenslaloms im bulgarischen Bansko auf dem Programm. Der erste Durchgang startet um 10 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

Überraschend fuhr Marco Schwarz bei der alpinen Ski-WM in Cortina erstmals in seiner Karriere auf ein RTL-Podest. In Bansko will der Kärntner den Aufwärtstrend in der Problemdisziplin des ÖSV fortsetzen.

Der Bewerb im Liveticker: