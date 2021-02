Für die alpinen Ski-Herren gibt es in Bansko eine zweite Chance. Am Sonntag ist der zweite Riesenslalom innerhalb von 24 Stunden in Bulgarien geplant. Der erste Durchgang startet um 10 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

SN/AFP Der Salzburger Roland Leitinger hofft auf einen Spitzenplatz.

Der Bewerb im Liveticker: