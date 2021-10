Einen Tag nach den Damen starten die Herren in die neue Saison im alpinen Skiweltcup. Am Sonntag steht für das ÖSV-Aufgebot rund um den Niedernsiller Stefan Brennsteiner in Sölden ein Riesenslalom auf dem Programm. Verfolgen Sie den Saisonauftakt der Herren ab 10 Uhr (Finael ab 13.30 Uhr) hier im Liveticker!

SN/afp Dem Salzburger Stefan Brennsteiner gelang in der vergangenen Saison der lang ersehnte Durchbruch im Skiweltcup.

Während Marco Schwarz die Erwartungen vor dem Saisonauftakt am Sonntag dämpft, hofft Teamkollege Manuel Feller auf eine klare Steigerung in der ÖSV-Problemdisziplin der vergangenen Jahre: "Skifahrerisch ist sehr viel weitergegangen, vor allem weil der Körper sehr gut passt." Die besten Aussichten auf eine Top-Platzierung im ÖSV-Team hat freilich der Niedernsiller Stefan Brennsteiner. Das Rennen im Liveticker: