Ski alpin live: Riesenslalom der Herren in Sölden

Einen Tag nach den Damen starten auch die alpinen Herren in die neue Weltcupsaison. Auch am Sonntag steht für die Athleten rund um ÖSV-Star Manuel Feller ein Riesenslalom in Sölden auf dem Programm. Der erste Durchgang beginnt um 10 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures ÖSV-Läufer Manuel Feller will in Sölden erfolgreich in die neue Weltcupsaison starten

Das Rennen im Liveticker