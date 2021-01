Nach drei Speedrennen in Folge im alpinen Skiweltcup der Damen sind am Dienstag wieder die Technikerinnen am Zug. Am Kronplatz in Südtirol wird ein Riesentorlauf ausgetragen. Der erste Durchgang beginnt um 10.30 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13.30 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Marta Bassino hat den schnellsten Schwung im Riesentorlauf.

Die Topfavoritin auf den Sieg ist eine Lokalmatadorin. Die Italienerin Marta Bassino konnte vier der bisherigen fünf Riesentorläufe in dieser Saison für sich entscheiden. Viel gut zu machen, haben am Kronplatz die ÖSV-Damen. Nach dem katastrophalen Auftritten bei den Riesentorläufen in Kranjska Gora, wollen Katharina Liensberger und Co. eine Reaktion zeigen. Das Rennen im Liveticker Quelle: SN