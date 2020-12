Nach der Absage beider Speedbewerbe in St. Moritz ist der Skizirkus der Damen an diesem Wochenende im französischen Courchevel zu Gast. Ski-Star Mikaela Shiffrin sieht sich beim zweiten Riesentorlauf der Saison wie die ÖSV-Läuferinnen nur in der Außenseiterrolle. Der Start erfolgt um 9:30 Uhr, die Entscheidung fällt im zweiten Durchgang ab 12:30 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

SN/apa Katharina Truppe ist eine der Hoffnungsträgerinnen im ÖSV-Technikteam.

Ski-Star Mikaela Shiffrin fühlt sich vor den ersten Weltcup-Einsätzen seit Levi vor knapp drei Wochen im Hintertreffen gegenüber anderen Athletinnen. "Die ganze Saison ist wie eine Aufholjagd für mich", sagte die US-Amerikanerin am Mittwoch bei einem Online-Mediengespräch. "Jeder Tag fühlt sich wie ein Neustart an." Vor allem das Materialtesten sei über den Sommer zu kurz gekommen, da der direkte Kontakt zu ihrem Ausrüster Atomic wegen Reisebeschränkungen kaum möglich war. Nur Außenseiterchancen auf einen Spitzenplatz hat das ÖSV-Aufgebot rund um Stephanie Brunner. Bernadette Schild aus Salzburg verzichtet nach ihrem Kreuzbandriss in der Vorsaison auf einen Start in Courchevel. Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN