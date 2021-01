Auch am Sonntag fahren die Technik-Spezialistinnen im alpinen Skiweltcup einen Riesentorlauf im slowenischen Kranjska Gora. Der erste Durchgang beginnt um 9:15 Uhr, die Entscheidung fällt ab 12:15 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

Vier von acht Saisonrennen im Riesentorlauf sind in dieser Weltcupsaison bereits absolviert. Welche Läuferin holt sich im fünften Bewerb den Sieg und bringt sich in eine gute Ausgangsposition für den Gewinn der kleinen Kristallkugel in dieser Disziplin?

Das Rennen im Liveticker:

