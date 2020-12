Im alpinen Skiweltcup der Herren steht am Samstag (10:30 bzw. 13:30 Uhr) das dritte Saisonrenne auf dem Programm - verfolgen Sie den Riesentorlauf aus Santa Catarina hier im Liveticker!

Das Rennen im Liveticker:

Lucas Braathen kommt aus Norwegen, ist 20 Jahre alt (wie Landsmann Erling Haaland), hat Talent für Fußball (wie Erling Haaland), entschied sich aber für alpinen Skirennsport (im Gegensatz zu Erling Haaland). Und hier macht er seine Sache hervorragend: Lucas gewann im Oktober das Weltcupauftaktrennen in Sölden. Setzt er am Samstag einen drauf? Und trifft Erling am Samstag gegen Eintracht Frankfurt?

