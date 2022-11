Ski alpin live: Shiffrin fährt zum Doppelsieg

Auch am Sonntag bestreiten die alpinen Ski-Damen in Levi einen Slalom. Mikaela Shiffrin konnte das Rennen für sich entscheiden. Beste Österreicherin wurde Katharina Liensberger auf dem achten Platz.

US-Topstar Mikaela Shiffrin schaffte in Levi den Doppelsieg. Der Sieg ging erneut an US-Superstar Mikaela Shiffrin, die vor der Schweizerin Wendy Holdener und Olympiasiegerin Petra Vlhova aus der Slowakei triumphierte. Shiffrin kommt mit ihrem 76. Weltcup-Erfolg dem Allzeit-Rekord von Speed-Legende Lindsey Vonn immer näher. Sechs Weltcupsiege fehlen der 27-Jährigen noch, um in der ewigen Bestenliste mit ihrer Landsfrau gleichzuziehen. Beste Österreicherin wurde Katharina Liensberger auf dem achten Platz.

