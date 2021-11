Nach den enttäuschenden Leistungen in den beiden Slaloms in Levi haben Österreichs Ski-Damen am Sonntag in Killington die nächste Chance auf Spitzenplätze. Slalom-Weltcupsiegerin Katharina Liensberger möchte in ihrer Paradedisziplin auf das Podest zurückkehren. Der erste Durchgang startet um 15.45 Uhr, die Entscheidung fällt ab 18.45 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Katharina Liensberger greift wieder an.

Das Rennen im Liveticker