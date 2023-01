Ski alpin live: Slalom der Damen in Spindlermühle am Samstag

Für die alpinen Ski-Damen stehen an diesem Wochenende die beiden letzten Rennen vor der Ski-WM in Courchevel und Méribel auf dem Programm. Am Samstag geht in Spindlermühle der erste von zwei Slaloms in Szene. Der erste Durchgang startet um 9.30 Uhr, die Entscheidung fällt ab 12.30 Uhr. Verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

SN/IMAGO/Sammy Minkoff Können Katharina Liensberger und Co. vor der Ski-WM noch einmal Selbstvertrauen tanken?

Das Rennen im Liveticker