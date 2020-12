Die ersten beiden Rennen im Jahr 2021 führen den alpinen Skizirkus in die kroatische Hauptstadt Zagreb. Am Sonntag bestreiten die Damen am Sljeme einen Slalom. Der erste Durchgang startet um 12.30 Uhr, die Entscheidung fällt ab 16.00 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Nach drei Podestplätzen im Slalom in der laufenden Saison möchte Katharina Liensberger in Zagreb ihren ersten Weltcupsieg feiern.

Gelingt den ÖSV-Damen beim vierten Slalom der Saison der erste Sieg? Vor allem Katharina Liensberger zählt zu den Topfavoritinnen auf den Sieg. Die Vorarlbergerin stand in allen drei Slaloms in dieser Saison auf dem Podest. Beim Heimrennen am Semmering musste sich Liensberger nur Michelle Gisin aus der Schweiz geschlagen geben. Mit dem Sieg der Schweizerin endete auch die jahrelange Siegesserie der beiden Ausnahmeathletinnen Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova im Slalom. Können die beiden Slalomasse in Zagreb zurückschlagen? Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN