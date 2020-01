Der Weltcuptross der Herren macht dieses Wochenende in Adelboden Station: Wer holt sich am Sonntag den Sieg im Slalom? Verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker.

Für die Ski-Herren bleibt keine Zeit zum Verschnaufen: Nach den Rennen in Zagreb und Madonna stehen im Jänner noch vier weitere Slaloms auf dem Programm. Die ÖSV-Herren blieben in den bisherigen Torläufen sieglos und schafften es nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher bislang nicht aufs Podium. Gelingt beim Slalom in Adelboden der erste Podestplatz? Der erste Durchgang startet am Sonntag um 10.30 Uhr, die Entscheidung folgt ab 13.30 Uhr.

Das Rennen im Liveticker:

Quelle: SN