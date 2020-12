Nur einen Tag nach dem Riesenslalom steht in Alta Badia am Montag das nächste Technikrennen der Herren am Programm. Zum erst sechsten Mal wird auf der Gran Risa in Italien ein Slalom ausgetragen. Der erste Durchgang startet um 10:00 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13:00 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Marco Schwarz peilt im ersten Slalom der Saison einen Podestplatz an.

Am längsten mussten die Slalom-Spezialisten auf ihren ersten Einsatz in der aktuellen Weltcupsaison warten. Zum Favoritenkreis zählen neben Henrik Kristoffersen, Clement Noël und Daniel Yule auch die Österreicher. Marco Schwarz und Michael Matt hoffen auf absolute Spitzenplätze, die beiden Youngster Fabio Gstrein und Adrian Pertl wollen auch in dieser Saison für Furore sorgen. Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN